Газета "Комуніст"

|
Цитата
| Петр Симоненко:
Наша главная цель — обеспечить власть трудящихся. Власть тех, кто составляет подавляющее большинство нашего народа и производит все национальные богатства Украины — материальные и духовные
(Подробнее...)
|
Наші рубрики
|
Hot News
Реабилитация ОУН УПА ›››
|
Фотоальбоми
|
Події.Факти
ерший секретар ЦК КПУ голова депутатської фракції Детальніше…
newВсі сили — в організаційний кулак
Відбувся семінар секретарів первинних парторганіза Детальніше…
newТурнір з комп’ютерної гри
ктивісти Луганського обкому комсомолу України об&# Детальніше…
newЗатримані наркодилери
За один день співробітники підрозділів з боротьби Детальніше…
newДорогу відкрили й... закрили
Відкриту недавно дорогу Київ - Ірпінь, по якій під Детальніше…
|
Карикатури
|
Сайти КПУ
|
Політика
Про це в інтерв'ю білоруському телебаченню заявив лідер Компартії України Петро Симоненко.«Сьогодні дві ідеологічні концепції стоять на порядку денному в Україні - капіталізм або соціалізм. ...Капіталізм уже відкидається на рівні побутовому, він відкидається в моралі, він відкидається в усьому, але суспільство ще не дійшло розуміння того, що потрібні нові реформув Детальніше…
...греки, як спаливши Трою,Зробили з неї скирту гною...І.П. Котляревський, «Енеїда» У поемі Вергілія «Енеїда» описана сумна доля Трої після того, як троян Детальніше…
Держава - це Ми.В.І. Ленін, «Великий почин»Українську державу вкрали олігархи, бо її частка у формуванні внутрішнього валового продукту - всього 14%, решта - в руках олігархів. Вони так «розбудували» самостійну Україну, що «досягли» лише 70% того, що їм залишила Україна Радянська. Детальніше…
Якщо хтось вважає, що в Україні основною подією цього року стане Євро-2012, то дуже помиляється. Великі перегони під назвою «Вибори-2012» однозначно перевершать усе інше. І за рівнем зацікавленості наших співгромадян, і за напруженістю боротьби, і за важливістю підсумків. А особливо - за фінансовими витратами та сподіваннями на прибутки від вкладеного капіталу. Детальніше…
«...Ненависть - це сила цілком матеріальна. Віра й ненависть рушать гори. Віра й ненависть стирали з лиця землі величезні держави.Народ вас ненавидить. І віра в те, що ви здохнете, нікуди не дінеться.Російські революції оксамитовими не бувають. Якщо і ніж, і ствол все одно виступлять. Читайте, усі читайте історію 17 року! Детальніше…
|
Партія XXI
Боротьба комуністів проти незаконно завищених майже на 70% тарифів на тепло в м. Василькові Київської області увінчалася перемогою.Після масштабної акції протесту, на яку місто вийшло під червоними прапорами, після запитів і звернень до Генпрокуратури та Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) лідера Компартії П. Симоненка, народного депутата-комуніста О. Голуба, депутат Детальніше…
Валентин Мартинюк - секретар з роботи з молоддю Миколаївського райкому Компартії України. Народився в СРСР у 1988 році в сім'ї службовців - мама вчителька, покійний батько був міліціонером. Закінчив Миколаївську філію Київського Національного університету культури та мистецтв, одержав фах дизайнера середовища (ландшафт, фасад та інтер'єр). Випускник партійної школи при ЦК КПУ. Детальніше…
З початком 2012 року дедалі більше людей беруть участь у Народному референдумі, організованому Комуністичною партією України. Громадяни активно висловлюють свою позицію щодо необхідних реформ. У Запорізькій області плідно працюють комуністи Гуляйпільського РК КПУ. Перший секретар районного комітету В.Ф. Охріменко, секретар О.О. Глухарьова, активісти Л.А. Красовська й А.М. Гемський розповідають, що люди в районі Детальніше…
Українці знову опинилися у беззарплатній ямі. Історіями про несвоєчасне отримання чесно зароблених аж рябить Інтернет та традиційні засоби масової інформації. Без зарплати або із суттєвою затримкою виплати залишилися працівники багатьох підприємств і установ у Києві, Львові, Одесі, Донецьку...Втім, мало хто із сильних світу цього визнає, що проблема реально існує. На Детальніше…
Нещодавно вийшла у світ цікава і змістовна книга відомого автора доктора філософських наук професора Івана Івановича Миговича, народного депутата України III-IV скликань, члена ЦК КПУ, лауреата премії ім.В.І.Леніна ЦК Компартії України (2011 р.).Її назва - «Сила творча, інтернаціональна» - відбиває суть визначального впливу соціалістичних ідей на суспільний розвито Детальніше…
|
Потворовладдя
Усі знають, що нічого вічного не буває. І все-таки є категорії людей, котрі можуть зникнути передчасно, якщо їм не допоможе наше суспільство.Йдеться про афганців, чорнобильців, дітей війни... Врятувати їх може наша вимоглива гуманність. Рятуючи їх, ми забезпечуємо своє майбутнє. Як бачите, надія на суспільство, а не на державу. Уявіть: якщо завтра війна, чи буде хтось захищати Детальніше…
Відкритий лист «народним» депутатам Верховної Ради України Як тільки могло вам таке спасти на думку - підняти руку на своїх дідів, бабусь, батьків та матерів?! Як можна було навіть подумати - скривдити, образити, розтоптати старих людей?! «Рівень соціального захисту ветеранів Великої Вітчизняної війни, чорнобильців та афганців буде значно посилений», - сказав на брифінгу в Кабміні Тігіпко. Посилений за рахунок діт Детальніше…
«Оранжева» опозиція, котру, по суті, важко назвати опозицією (та і взагалі якимось дієвим органом, що має вплив на суспільні процеси сьогодення), оголосила останній і рішучий бій режиму Януковича. Вони в день так званої соборності України під звуки фанфар домовилися про консолідацію. Однак не дуже віриться в самовідданість цих «борців». Головна Детальніше…
Щоранку, виходячи з дому, бачу за розлогим полем сусіднє село. Наче й подібне до нашого. От тільки область інша. І туди, на Волинь, їздить працювати багато моїх земляків. Чомусь не вони до нас, а навпаки. Втім, запитання риторичне, а пояснення зайві. Львівщина першою і з найбільш тяжкими наслідками зазнала руйнівного удару так званої націонал-демократичної влади. На перших порах, доки Детальніше…
13 січня 2012 року більше 500 жителів міста Алупка та прилеглих населених пунктів зібралися біля клубу санаторію Міністерства оборони, щоб висловити своє обурення рішенням Ялтинської міськради про реорганізацію Алупкинської міської лікарні в поліклініку. Адже одночасно закриваються стаціонар лікарні й станція швидкої допомоги. Влада пояснює таке рішення дефіцитом бю Детальніше…
|
Економіка
«Активна позиція Компартії й десятки тисяч зібраних підписів на підтримку наших вимог про недопустимість підвищення тарифів на послуги ЖКГ, масові протестні акції в усіх регіонах України, які відбулися в рамках Всеукраїнського партійного проекту «Контроль. Порядок. Справедливість», змусили владу відступити, визнати, що тарифи нічим не обґрунтовані, явно завищені й несуть у собі корупційну складову, скасувати ці тарифи. Це безумовна заслуга як комуністів, так і всіх, хто проявив активну громадянську позицію Детальніше…
Газові переговори з Росією, які нині у безвиході, врешті-решт примусили уряд України почати думати про те, як забезпечити енергетичну безпеку й самодостатність країни. Міністр енергетики Ю. Бойко, а потім і Прем'єр-міністр М. Азаров поспішили заявити, що мають намір масово перевести вітчизняні ТЕЦ із газу на вугілля, відмовившись від дорогого російського газу. Щоправда, Бойко при цьому відразу уточнив, що спочатку ці ТЕЦ потрібно... Детальніше…
Згадую уроки географії в школі: учителька розповідає про нашу економіку, про прагнення України якнайшвидше перейти від відсталої планової економіки до «прогресивної» ринкової. Всі проблеми, з якими стикається наша країна, від того, що ми перебуваємо в перехідному періоді. Щойно він закінчиться, ми заживемо ну просто чудово. Говорила вона це аж до закінчення мною школи. З тих пір минуло вже 10 років, а вона все так же розповідає про швидкий « Детальніше…
На зустрічі з міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та представниками Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг президент В. Янукович висловив свою стурбованість станом справ у комунальному господарстві, зокрема тарифами. Він заявив, що люди не повинні платити зайві гроші: «Ми не повинні перекладати проблеми держави на плечі людей».Президен Детальніше…
Фракція Компартії пропонує заслухати в парламенті представників уряду з питань, пов'язаних із проведенням «газових» переговорів між Україною та Росією. Про це заявив лідер Компартії голова парламентської фракції комуністів Петро Симоненко.«Україна розпочала новий рік зі старими проблемами. Досі не визначена ціна на російський газ для України, а сума в 416 доларів, Детальніше…
|
Соціум
Хочеться побачити щось хороше, розповісти про нього, поділитися, та не виходить. Міст побудували. Відразу думаєш - скільки вкрадено, які відкоти отримані? Придбали сучасне обладнання в онкодиспансер. Рахуєш, прикидаєш - хто і як наживатиметься на цьому. Приймали в міськраді бюджет на рік ниніншій. Партія влади - одноголосно «за». У перерві депутати курили. Оті, що руки вгору п Детальніше…
Ялтинська міськрада скасувала своє попереднє рішення, яке передбачало фактичне закриття Ялтинської стоматологічної поліклініки й Алупкинської лікарні. Чиновники злякалися акцій непокори медиків та жителів міста, які відреагували на чергову «реформу» блискавично. Навчені гірким досвідом своїх колег із закритої раніше портівської поліклініки, лікарі почали звертатися до опозиційних депутатів та держслужбовців різного рівня, добива Детальніше…
Українських президентів необхідно притягти до відповідальності за знищення промисловості і сільського господарства країни, що призвело до стрімкого зубожіння людей у мирний час та катастрофічного вимирання народу. Перший президент продав Чорноморське морське пароплавство. Другий - ліквідував колгоспи, зруйнував села. Третій - вчинив розбрат серед народу, видавши укази про присвоєння звання Герой України фашистським прихвосням Бандері та Шухевичу. Четвертий - зміцнює олігархію. Детальніше…
Свого часу лідер Комуністичної партії України Петро Миколайович Симоненко, коментуючи зростання боргів із зарплати й безробіття в країні, заявив журналістам:- Держава, на жаль, із року в рік знімає із себе патерналістські функції щодо громадян, у рамках ліберальної доктрини «привчаючи населення до самостійності», а по суті - залишаючи людину наодинці із власними проблемами, кидаючи напризволяще. Детальніше…
Усвідомлюю, що розкрити цю філософську, повну протиріч категорію соціально-суспільного ладу держави, моральної, правової і політичної свідомості її громадян неможливо в одній газетній статті. Я хочу висловити лише деякі свої думки з висоти досвіду більше 70-ти років свого життя і спілкування з різними людьми.Древній філософ Платон говорив, що справедливість - це найвища чеснота людини. Детальніше…
|
Реклама
|
Архів номерів
|№9
|№10
|
Hot News
Україна проти НАТО ›››
|
Передплата
|
Додай Нас
|
BONUS-News
«Огненные стрелы». Истоки ракетного оружия
Ракетная техника является одной из самых сложных отраслей техники, объединяющей все достижения современной науки и опирающейся на самую передовую технологию. Ракетная техника очень молода, хотя история ракеты начинается в глубокой древности ›››
02/02 13:45
Мировые тупики: есть ли выход?
С началом нового столетия люди всегда связывают новые и лучшие ожидания. Не стал исключением и приход XXI века. Однако уже идет 2012 год, а в мире перемен к лучшему не видно ›››
02/02 13:44
Саммит ЕС: проблем меньше не стало
«В последнее время были заложены основы стабильности мировой и европейской финансовой системы. Европа более не находится на краю пропасти». Однако саммит показал, что обстановка не столь радужная, как пытался показать ее Саркози ›››
02/02 13:42
О ПОЕЗДКЕ ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА СТРАН СНГ К. ЗАТУЛИНА В СЕВАСТОПОЛЬ, КИЕВ, ОДЕССУ, ТИРАСПОЛЬ И КИШИНЕВ
С 24 по 30 января с.г. директор Института стран СНГ Константин Затулин находился в поездке по Украине, Молдове и Приднестровью ›››
31/01 12:45
ГЕНИАЛЬНОСТЬ ЧАВЕСА
Президент Чавес представил парламенту Венесуэлы свой отчет о проведенной в 2011 году работе и программу действий на текущий год. ›››
|
Популярні
|(204)
|(168)
|(152)
|(139)
|(133)
|(130)
|(129)
|(129)
|(127)
|(127)
|(125)
|(123)
|(122)
|(122)
|(122)
|(120)
|(116)
|(115)
|(107)
|(92)
|
Наш банер
|
Посилання
|
Погода
|
Підтримка