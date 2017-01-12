Газета "Комуніст"

Чи дочекаємося обіцяного «прориву»?

Згадую уроки географії в школі: учителька розповідає про нашу економіку, про прагнення України якнайшвидше перейти від відсталої планової економіки до «прогресивної» ринкової. Всі проблеми, з якими стикається наша країна, від того, що ми перебуваємо в перехідному періоді. Щойно він закінчиться, ми заживемо ну просто чудово. Говорила вона це аж до закінчення мною школи. З тих пір минуло вже 10 років, а вона все так же розповідає про швидкий « Детальніше…