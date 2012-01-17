Газета "Коммунист"

№ 5 17/01/12 15:06

Пётр Симоненко: Общество должно выяснить подробности «газовых» переговоров между Украиной и Россией

Фракция Компартии предлагает заслушать в парламенте представителей правительства по вопросам, связанным с проведением «газовых» переговоров между Украиной и Россией. Об этом заявил лидер Компартии, председатель парламентской фракции коммунистов Петр Симоненко.

«Украина начала новый год со старыми проблемами. До сих пор не определена цена на российский газ для Украины, а сумма в 416 долларов, которая заложена в Госбюджет, является очень серьезным бременем для украинского товаропроизводителя в условиях кризиса. Поэтому от имени фракции я все-таки настаиваю пригласить правительство, чтобы услышать, какую позицию оно занимает, когда Россия выдвигает свои условия в отношении цены на газ», – отметил Петр Симоненко.

Лидер Компартии сказал, что сегодня детали «газовых» переговоров остаются закрытыми. «Мы не знаем, какие вопросы там обсуждаются, какие условия ставятся и какая помощь нужна правительству для того, чтобы мы облегчили условия конкуренции для украинских товаропроизводителей», – подчеркнул он.