Газета "Коммунист"

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Петр Симоненко:

Наша главная цель — обеспечить власть трудящихся. Власть тех, кто составляет подавляющее большинство нашего народа и производит все национальные богатства Украины — материальные и духовные
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Запорожский областной комитет Компартии

№ 5     17/01/12 15:06

Пётр Симоненко: Общество должно выяснить подробности «газовых» переговоров между Украиной и Россией

Фракция Компартии предлагает заслушать в парламенте представителей правительства по вопросам, связанным с проведением «газовых» переговоров между Украиной и Россией. Об этом заявил лидер Компартии, председатель парламентской фракции коммунистов Петр Симоненко.
«Украина начала новый год со старыми проблемами. До сих пор не определена цена на российский газ для Украины, а сумма в 416 долларов, которая заложена в Госбюджет, является очень серьезным бременем для украинского товаропроизводителя в условиях кризиса. Поэтому от имени фракции я все-таки настаиваю пригласить правительство, чтобы услышать, какую позицию оно занимает, когда Россия выдвигает свои условия в отношении цены на газ», – отметил Петр Симоненко.
Лидер Компартии сказал, что сегодня детали «газовых» переговоров остаются закрытыми. «Мы не знаем, какие вопросы там обсуждаются, какие условия ставятся и какая помощь нужна правительству для того, чтобы мы облегчили условия конкуренции для украинских товаропроизводителей», – подчеркнул он.

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