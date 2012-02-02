Газета "Коммунист"

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Перо для открытого письма президенту

№ 10     02/02/12 14:42

Работы нет… И не будет?

В свое время лидер Коммунистической партии Украины Петр Николаевич Симоненко, комментируя рост долгов по зарплате и безработицу в стране, заявил журналистам:
— Государство, к сожалению, год от года снимает с себя патерналистские функции по отношению к гражданам, в рамках либеральной доктрины «приучая население к самостоятельности», а по сути – оставляя человека один на один с собственными проблемами, бросая на произвол судьбы.
Слова Петра Николаевича как нельзя точно характеризуют сложившуюся ситуацию в Украине.
И если государство устами своих чиновников заявляет, что уровень зарегистрированной безработицы в Украине не такой большой, как нам кажется, то поверьте – они лукавят. Вы никогда не задавались вопросом, почему в национальные СМИ поступают данные за отдельные месяцы, а не общая картина роста безработицы за год? Конечно, приятно знать, что за один месяц безработица выросла «всего» на 0,1%... Позвольте, если в этом месяце на 0,1%, то сколько набежит за все 12 месяцев?
Официально на конец января 2011 на учете в Государственной службе занятости находилось 610,3 тыс. человек. Однако уже на конец февраля на учете числилось 635,6 тыс. лиц.
Похоже, что расхождение «бумажного благополучия» и реальной картины с безработицей, наконец, заметили и в Киеве. Не так давно Счетная палата Украины решила проверить, насколько эффективно используются государственные средства для создания новых рабочих мест в двух отдельно взятых украинских областях — Донецкой и Луганской.
Средства из бюджета были направлены Фондом общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы еще в 2010 году.
Напомню, что в 2009—2010 гг. в восточном регионе Украины сохранялась стабильная тенденция увеличения безработицы. Но, по официальным данным Министерства труда, общий уровень безработицы не превышал 8—9%, что выглядит сравнительно благополучно на фоне западных областей с их 10—11% незанятого населения. При этом начальник отдела статистики Луганского областного центра занятости Ирина Селиверстова еще в 2009 году бодро рапортовала об уменьшении числа зарегистрированных на бирже безработных с 34,7 тыс. до 22,3 тыс.
А ведь по другим источникам, в тот же период Алчевское ОАО «АМК» сократило 1,3 тыс. сотрудников, а «Лугансктепловоз» оставил без работы 0,7 тыс. человек. Всего же предприятия области уволили с начала 2009 года почти 7,5 тыс. человек.
В Днепропетровской области, по информации местного центра занятости, с официальной статистикой также было «все в порядке». На середину 2009 года, в разгар кризиса, их данные едва ли превышали докризисные, где было зарегистрировано около 43 тыс. безработных, что как минимум на 10% меньше, чем на начало года.
Проверяется эта информация очень просто. Открывается Интернет, и делается выборка по резюме соискателей работы. Так, по данным самого крупного ресурса по поиску работы в Украине, в базе данных соискателей из Донецка – 6%, Днепропетровска — 4,4%, Запорожья — 2,6%, Луганска — 1,4%. Активно ищут работу даже те, кто на сегодняшний день состоит в штате того или иного предприятия. Ведь многие местные жители, даже работая, едва сводят концы с концами. Зарплата в Донецкой и частично Луганской областях, по официальным данным, выше среднего уровня по стране примерно на 11,3% (2136 грн в месяц) и на 4% (2003 грн) соответственно. При этом, по неофициальным данным, например, белые оклады жителей Луганской области — на 2% (1880 грн) ниже, чем в среднем по Украине. В то же время все без исключения промышленные регионы лидируют в задолженности по зарплатам. Так, задолженность на Донецких предприятиях составляет пятую часть общей задолженности по стране! По сути, трудящиеся находятся в заложниках у работодателей и хотели бы уволиться, но тогда лишатся призрачной надежды вернуть кровно заработанные. Вот и получается, что реальная картина по безработице не соответствует реальности. При этом рвения местных властей решить проблему не наблюдается. А вот деньги, которые были выделены им на борьбу с безработицей, куда-то исчезли… Как всегда.
По сути, многие профильные организации просто самоустранились от этой наболевшей проблемы.
Как сообщили в Счетной палате, по результатам аудита в этих двух областях коллегия ведомства сделала вывод, что реализация мер по созданию новых рабочих мест с целью обеспечения занятости населения угледобывающих регионов осуществлялась при отсутствии действенного контроля за их исполнением со стороны Минтруда и фонда.
По логике вещей за такое чиновников должны увольнять строем… ан нет! Отрапортовав о том, что средства были потрачены впустую, все чиновники Донецкой и Луганской облгосадминистрации остались в своих креслах.
Также аудиторы пришли к выводу, что создание новых рабочих мест, предусмотренных программами, обеспечит работой лишь 4,5% общего количества безработных.
При этом на момент аудита фактическое количество созданных рабочих мест в Донецкой области составило 83,6%, а в Луганской — всего 37,1% запланированных программами. С нарушением законодательства и неэффективного управления в неизвестном направлении ушло 110,3 миллиона гривен. Еще 3 миллиона потратили на содержание частных структур, которые весьма отдаленно касаются реализации программ.
Кроме того, добавили в Счетной палате, предприятиями—участниками программы Донецкой области по нецелевому назначению использовано 2,6 млн грн, а неэффективное управление Донецкой ОГА средствами фонда в целом составило 16,7 млн грн, из которых 2,2 млн грн не были использованы вовсе. То есть, другими словами, если чиновники не имеют возможности безопасно украсть, то и желания «осваивать их на шару» тоже не имеется. Иначе как можно объяснить тот факт, что при вечной нехватке бюджетных средств где-то их просто не используют?
По данным руководства крупных Интернет-ресурсов, размещающих объявления о поиске работы, порядка 20% претендентов из восточных областей Украины готовы оставить родной дом и переехать в Киев в поисках работы. Многие согласны отправиться на заработки даже к северным соседям. Причем речь идет не только о легкой на подъем молодежи, но и о более консервативном старшем поколении. Среди потенциальных мигрантов немало специалистов, перешагнувших 40-летний рубеж. Ведь оставаться в регионе, где количество претендентов на одно рабочее место колеблется от 10 до 50 человек на одну вакансию, равносильно самоубийству.

Автор:Стас КОВАЛЬСКИЙ

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