Газета "Коммунист"

|
Цитата
|АТО:
КОРРУПЦИЯ ВОЙНЫ
«Если в этой войне и дальше будут крутиться огромные деньги, она не закончится никогда»
Подробнее...
|
Наши рубрики
|
Hot News
Реабилитация ОУН УПА ›››
|
Фотоальбомы
|
События.Факты
Задолженность по заработной плате в Украине в марте увеличилась на 40 млн грн — до 1,61 млрд грн против 1,57 млрд грн месяцем ранее. Об этом говорится в данных Госстата, пишет «Экономическая правда». Подробнее…
Министр не владеет информацией
Министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили не владеет реальной информацией относительно обстановки в стране. Такую точку зрения выразила народный депутат Украины VII созыва, Подробнее…
Восстановлен памятник Ленину
В пгт Весёлое Запорожской области местные жители приняли решение восстановить памятник, повреждённый вандалами в ночь с 16-го на 17 марта. Как рассказал агентству «Интерфакс» житель районного центра, Подробнее…
Крах во внешней торговле
Коммунисты не раз предлагали правительству Антикризисную программу, разработанную с учетом реальной ситуации в стране, но так и не были услышаны. Новая-старая власть решает исключительно «текущие задачи», Подробнее…
Протест шахтёров
На Третьем съезде шахтёров Украины в Киеве было принято постановление, в котором содержится обращение к президенту Украины с требованием об отставке министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина. Подробнее…
Продукты подорожали
Пoтpeбитeльcкиe цeны выpocли в Укpaинe зa мapт нa 10,8%, cooбщaeт Гocудapcтвeннaя cлужбa cтaтиcтики. Пpи этoм пo oтнoшeнию к дeкaбpю 2014 гoдa инфляция cocтaвилa 20,3%, a зa пocлeдний гoд (к мapту пpoшлoгo гoдa) Подробнее…
Зарплаты уменьшились
За год реальные зарплаты украинцев уменьшилась на 18% по сравнению с февралём 2014 года. Об этом информирует Государственная служба статистики Украины.Согласно статданным, Подробнее…
Ильич вернулся
17 апреля 2015 года в Новоазовске состоялось торжественное открытие восстановленного памятника В.И.Ленину, разрушенного в 2014 году. Подробнее…
На растерзание ГМО-гигантам?
«Украина давно пытается продать себя Европе как извечную житницу континента, обещая, что западные инвестиции — ключ к тому, чтобы её недоразработанные черноземные земли расцвели», Подробнее…
Особый вид коррупционного яда?
Испанская газета El Pais подчеркивает, что система государственного управления и контроля над финансами Украины погрязла в коррупции чиновников и вседозволенности олигархов. «У изголовья этой республики собрались олигархи, Подробнее…
ООН: 80% украинцев живут за чертой бедности
По данным Организации Объединенных Наций, прожиточный минимум в Украине приближается к порогу бедности африканских государств: сейчас за чертой бедности проживают более 80% украинского населения. Это приводит к тому, Подробнее…
Реальная инфляция в Украине достигла 272%
Если вычислить уровень годовой инфляции на Украине по обменному курсу гривни, то она составит 272%, и это — самый высокий в мире уровень инфляции. Подробнее…
Дипломы сделают сами
Кабмин Украины постановлением «О документах о высшем образовании (научные степени) государственного образца» нормировал порядок изготовления документов о высшем образовании в 2015 году. Подробнее…
Остановлены ТЭС
По причине отсутствия топлива на Украине простаивают 25% всех блоков ТЭС, сообщает диспетчер энергосистемы — компания «Укрэнерго». Речь идет о дефицитных марках антрацитовых и тощих углей. Подробнее…
Педиатрия требует переформатирования
Народный депутат Украины VII созыва экс-заместитель главы парламентского Комитета по вопросам здравоохранения, заслуженный врач Украины Ирина Спирина отмечает, Подробнее…
|
Карикатуры
№ 10 02/02/12 14:42
В свое время лидер Коммунистической партии Украины Петр Николаевич Симоненко, комментируя рост долгов по зарплате и безработицу в стране, заявил журналистам:
— Государство, к сожалению, год от года снимает с себя патерналистские функции по отношению к гражданам, в рамках либеральной доктрины «приучая население к самостоятельности», а по сути – оставляя человека один на один с собственными проблемами, бросая на произвол судьбы.
Слова Петра Николаевича как нельзя точно характеризуют сложившуюся ситуацию в Украине.
И если государство устами своих чиновников заявляет, что уровень зарегистрированной безработицы в Украине не такой большой, как нам кажется, то поверьте – они лукавят. Вы никогда не задавались вопросом, почему в национальные СМИ поступают данные за отдельные месяцы, а не общая картина роста безработицы за год? Конечно, приятно знать, что за один месяц безработица выросла «всего» на 0,1%... Позвольте, если в этом месяце на 0,1%, то сколько набежит за все 12 месяцев?
Официально на конец января 2011 на учете в Государственной службе занятости находилось 610,3 тыс. человек. Однако уже на конец февраля на учете числилось 635,6 тыс. лиц.
Похоже, что расхождение «бумажного благополучия» и реальной картины с безработицей, наконец, заметили и в Киеве. Не так давно Счетная палата Украины решила проверить, насколько эффективно используются государственные средства для создания новых рабочих мест в двух отдельно взятых украинских областях — Донецкой и Луганской.
Средства из бюджета были направлены Фондом общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы еще в 2010 году.
Напомню, что в 2009—2010 гг. в восточном регионе Украины сохранялась стабильная тенденция увеличения безработицы. Но, по официальным данным Министерства труда, общий уровень безработицы не превышал 8—9%, что выглядит сравнительно благополучно на фоне западных областей с их 10—11% незанятого населения. При этом начальник отдела статистики Луганского областного центра занятости Ирина Селиверстова еще в 2009 году бодро рапортовала об уменьшении числа зарегистрированных на бирже безработных с 34,7 тыс. до 22,3 тыс.
А ведь по другим источникам, в тот же период Алчевское ОАО «АМК» сократило 1,3 тыс. сотрудников, а «Лугансктепловоз» оставил без работы 0,7 тыс. человек. Всего же предприятия области уволили с начала 2009 года почти 7,5 тыс. человек.
В Днепропетровской области, по информации местного центра занятости, с официальной статистикой также было «все в порядке». На середину 2009 года, в разгар кризиса, их данные едва ли превышали докризисные, где было зарегистрировано около 43 тыс. безработных, что как минимум на 10% меньше, чем на начало года.
Проверяется эта информация очень просто. Открывается Интернет, и делается выборка по резюме соискателей работы. Так, по данным самого крупного ресурса по поиску работы в Украине, в базе данных соискателей из Донецка – 6%, Днепропетровска — 4,4%, Запорожья — 2,6%, Луганска — 1,4%. Активно ищут работу даже те, кто на сегодняшний день состоит в штате того или иного предприятия. Ведь многие местные жители, даже работая, едва сводят концы с концами. Зарплата в Донецкой и частично Луганской областях, по официальным данным, выше среднего уровня по стране примерно на 11,3% (2136 грн в месяц) и на 4% (2003 грн) соответственно. При этом, по неофициальным данным, например, белые оклады жителей Луганской области — на 2% (1880 грн) ниже, чем в среднем по Украине. В то же время все без исключения промышленные регионы лидируют в задолженности по зарплатам. Так, задолженность на Донецких предприятиях составляет пятую часть общей задолженности по стране! По сути, трудящиеся находятся в заложниках у работодателей и хотели бы уволиться, но тогда лишатся призрачной надежды вернуть кровно заработанные. Вот и получается, что реальная картина по безработице не соответствует реальности. При этом рвения местных властей решить проблему не наблюдается. А вот деньги, которые были выделены им на борьбу с безработицей, куда-то исчезли… Как всегда.
По сути, многие профильные организации просто самоустранились от этой наболевшей проблемы.
Как сообщили в Счетной палате, по результатам аудита в этих двух областях коллегия ведомства сделала вывод, что реализация мер по созданию новых рабочих мест с целью обеспечения занятости населения угледобывающих регионов осуществлялась при отсутствии действенного контроля за их исполнением со стороны Минтруда и фонда.
По логике вещей за такое чиновников должны увольнять строем… ан нет! Отрапортовав о том, что средства были потрачены впустую, все чиновники Донецкой и Луганской облгосадминистрации остались в своих креслах.
Также аудиторы пришли к выводу, что создание новых рабочих мест, предусмотренных программами, обеспечит работой лишь 4,5% общего количества безработных.
При этом на момент аудита фактическое количество созданных рабочих мест в Донецкой области составило 83,6%, а в Луганской — всего 37,1% запланированных программами. С нарушением законодательства и неэффективного управления в неизвестном направлении ушло 110,3 миллиона гривен. Еще 3 миллиона потратили на содержание частных структур, которые весьма отдаленно касаются реализации программ.
Кроме того, добавили в Счетной палате, предприятиями—участниками программы Донецкой области по нецелевому назначению использовано 2,6 млн грн, а неэффективное управление Донецкой ОГА средствами фонда в целом составило 16,7 млн грн, из которых 2,2 млн грн не были использованы вовсе. То есть, другими словами, если чиновники не имеют возможности безопасно украсть, то и желания «осваивать их на шару» тоже не имеется. Иначе как можно объяснить тот факт, что при вечной нехватке бюджетных средств где-то их просто не используют?
По данным руководства крупных Интернет-ресурсов, размещающих объявления о поиске работы, порядка 20% претендентов из восточных областей Украины готовы оставить родной дом и переехать в Киев в поисках работы. Многие согласны отправиться на заработки даже к северным соседям. Причем речь идет не только о легкой на подъем молодежи, но и о более консервативном старшем поколении. Среди потенциальных мигрантов немало специалистов, перешагнувших 40-летний рубеж. Ведь оставаться в регионе, где количество претендентов на одно рабочее место колеблется от 10 до 50 человек на одну вакансию, равносильно самоубийству.
|
Ссылки по теме:
- 22-го Украина чествовала Ленина
- «Локомотив» для херсонских комбайностроителей
- Гвардеец Ильича
- На собственной шкуре
- Петр Симоненко: Поможем пострадавшим!
- Опасность нового фашизма
- Такое возможно только в Украине
- Просыпайся, народ!
- Региональные особенности национального героизма
- Бред разрушения
- Иду по стопам отца
- Ялта против решения ПР
- Германия против украинского фашизма
- Давайте не наступать на одни и те же грабли!
- А. БОЖКО: У КАЖДОГО В ЖИЗНИ – СВОЙ «МАЙДАН»!
|
Добавить свой комментарий
|
Архив номеров
|
Подписка
|
Hot News
Украина против НАТО ›››
|
Добавь Нас
|
BONUS-News
Пётр СИМОНЕНКО: КПУ предлагает план, который даст возможность выйти из ситуации мирным путем
Вот уже неделю центр Киева живет в осадном положении. Коктейли Молотова, горящие покрышки и люди в противогазах стали, к сожалению, новой визитной карточкой столицы. И завершения силового сценария пока что не видно ›››
31/01 13:46
МЫ ПОМНИМ! ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ НАЦИЗМА!
27 января по решению Генеральной Ассамблеи ООН во всем мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста, или День памяти жертв нацизма ›››
31/01 13:37
В КАКУЮ ЕВРОПУ НАС ТЯНЕТ ОППОЗИЦИЯ
Украина славится майданами. На этот раз евро. Такого грандиозного обмана Украина еще не знала. Сотни тысяч людей выведены на площади с мечтою немедленного обретения европейских стандартов жизни ›››
26/11 13:34
Нужны ли народу Украины Европейские стандарты бытия?
Другими словами, надо ли народу Украины вступать в Европейский союз, НАТО и другие западные евро-американские союзы? Ответ был бы прост, если бы украинский народ, был един и жил бы по единым законам, как это было в советское время ›››
26/11 13:31
Кто заказал запрет Компартии Украины ? Или очередной заказ партии власти ?
Группа в составе экс-депутата Ю.Кармазина, нардепа от УДАРА Э.Гурвиц, лидера «Братство» Д. Корчинского и автора бандеровских песен А. Мухарского предложили провести референдум о полном запрете Компартии Украины ›››
|
Популярные
|
Наш баннер
|
Ссылки
Газета Правда
ЦЕНТР политического ...
|
Погода
|
Gismeteo
|
Поддержка
|
Сайты КПУ