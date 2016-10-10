Газета "Коммунист"

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Украина — капиталистический айсберг с социалистической вершиной

Почти век прошёл с того времени, когда в 1919 году в Свердловском университете В.И. Ленин читал свою лекцию «О государстве». Но его слова звучат как никогда актуально: «Какими бы формами ни прикрывалась республика, пусть то будет самая демократическая республика, но если она буржуазная, если в ней осталась частная собственность на землю, на заводы и фабрики, и частный капитал держит в наёмном рабстве всё общество… то это государство — машина, чтобы угнетать одних другими».Если Подробнее…