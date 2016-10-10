Газета "Коммунист"

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| Петр Симоненко:
Наша главная цель — обеспечить власть трудящихся. Власть тех, кто составляет подавляющее большинство нашего народа и производит все национальные богатства Украины — материальные и духовные
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Политика
Милосердие от лукавогоЧем ближе выборы, тем больше активизируются избранники народа, особенно из оппозиции. Ее «народные» вояжируют по регионам, собирают аудитории, возмущаются нищенской жизнью обворованного (не без них) народа. Каждый вояжер как из рога изобилия сыплет посулами: повысить, улучшить, обеспечить, всяческие беды взять под контроль, заставить власть олигархов смилостивиться над народом...Щедро рассыпал предвыборные социальные обещания сам президент. Разумеется, чтобы спа Подробнее…
Почти век прошёл с того времени, когда в 1919 году в Свердловском университете В.И. Ленин читал свою лекцию «О государстве». Но его слова звучат как никогда актуально: «Какими бы формами ни прикрывалась республика, пусть то будет самая демократическая республика, но если она буржуазная, если в ней осталась частная собственность на землю, на заводы и фабрики, и частный капитал держит в наёмном рабстве всё общество… то это государство — машина, чтобы угнетать одних другими».Если Подробнее…
Статья Первого секретаря ЦК Компартии Украины Петра Симоненко «Как «перезагрузить» отношения с Россией?» («Коммунист», №17 от 29 февраля 2012 г.) вызвала у меня тревогу и надежду. Взволновали её первые строки: «Вот уже двадцать с лишним лет оторваны друг от друга народы Украины и России, которые веками жили одной семьей, вместе преодолевали трудности и одерживали общие победы». Я согласен всей душой: это ненормально, нестерпимо! Поэтому Петр Николаевич призывает «приложить все силы к тому, чтобы эти отношения вновь стал Подробнее…
Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект коммунистов №10037 «Об использовании природных ресурсов, которые находятся в частной собственности субъектов хозяйствования». Автор проекта — фракция КПУ, возглавляемая Петром Симоненко. За включение его в повестку дня проголосовали только 40 из 398-ми присутствующих в зале народных депутатов. В частности из 192-х депутатов фракции Партии регионов только 10 проголосовали «за», «против» — 1, не голосовали &mda Подробнее…
Каждая вещь должна иметь свое название. Вот и недавнее выступление Виктора Януковича на расширенном заседании Кабмина официальная пропаганда стала именовать президентскими социальными инициативами. Новый термин, похоже, приживается. Воспримем его и мы. Хотя так хочется иронически спросить: «А насколько они президентские, эти инициативы?»Достаточно посмотреть на политическую стилистику текста. Она абсолютно не присуща монументальному сооружению на Банковой, которое словно нависает над всем Киевом. Нет, такие инициативы могут исходить только снизу. Например, с трудово Подробнее…
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Партия XXI
Оксана Новохижняя — секретарь Херсонского городского комитета по организационно–партийной работе. Имеет высшее физико-математическое образование. — Оксана, одна из главных задач Компартии сегодня — омоложение наших рядов. Расскажи, что думаешь по этому поводу. Какова ситуация с приемом в партию у вас в городской организации? — В 2011 году приняли в партию 53 чело Подробнее…
Украина может остаться без вина завода «Ливадия» в связи с угрозой банкротства предприятия.17 марта в Ялтинском городском комитете Компартии Украины в рамках партийного проекта «Работа. Зарплата. Защита» прошла встреча с инициативной группой работников ГП «Ливадия».Напомним, ранее работники предприятия уже обращались за помощью в Ялтинский горком КПУ, удалось добиться частичного погашения задолженности по зарплатам.Но ситуация на предприятии под «мудрым» руководством директора Саблина Н.И. достигла точк Подробнее…
Жители города Свердловска (Луганская область) обратились к местным коммунистам с просьбой остановить разворовывание ГП «Спецшахтобурение». Об этом сообщил первый секретарь Свердловского горкома Компартии Украины Анатолий Мартынюк.«Ранее процветавшее предприятие сегодня поставили на колени. Дорогостоящее оборудование сдают в аренду, продают или просто режут на металл. Руководство жалуется, что заказов на услуги ГП «Спецшахтобурение» нет. Рабочие в этом сомневаются. Они видят, что, по крайней мере, две частные фирмы, организованные на Подробнее…
В читальном зале Недригайловской центральной районной библиотеки открылась книжная выставка «Книги — подарок от коммунистов». Экспонируются книги, подаренные Недригайловским районным комитетом Коммунистической партии Украины. Выставка привлекает посетителей не только содержательным наполнением, но и красочными обложками. Здесь можно почерпнуть немало информации о политической, экономической и социальной жизни страны. В книгах авторы поднимают проблемы сохранения государственного самоопределения, обеспечения прав и свобод граждан Украины. Подробнее…
Наталья Дикусар — второй секретарь Вознесенского горкома КПУ Николаевской области. В партию вступила в 2007 году. В 2009 году окончила Партийную школу при ЦК КПУ.— Наталья, как тебе работается в партии?— Стараюсь работать так, чтобы не было стыдно смотреть товарищам в глаза. Прислушиваюсь к советам опытных коммунистов и к предложениям молодых. Один в поле не воин, а вместе мы — Подробнее…
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Уродовластие
Фильм «Шахта №8» о детском труде в нелегальных шахтах Донбасса был показан в 30 странах мира, но оказался запрещенным для показа на фестивале документального кино в Киеве.Главный герой киноленты — подросток из бедной семьи, который вынужден идти работать в шахту, чтобы прокормить семью.«За годы «независимости», — говорит лидер Компартии Украины Петр Симоненко, — украинские шахты из мощных градообразующих предприятий с разветвленной социальной инфраструктурой превратили Подробнее…
Состоялось пикетирование Запорожской областной прокуратуры, организованное Запорожским обкомом КПУ совместно с правозащитниками. Участники пикетирования акцентировали на бездействии правоохранительных органов по целому ряду преступлений, на росте криминогенной обстановки в Запорожской области.Правозащитник Анатолий Шевченко привел множество фактов, когда милиция и прокуратура «закрывают глаза» на явные преступления. В частности речь шла о воровстве оросительной и водопроводной системы в Васильевском районе, где виновные лица до сегодняшнего дня так и н Подробнее…
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У нас в последнее время не принято снег убирать, а чтобы он таял, дороги посыпали солью. И за зиму ее высыпали столько, что скоро она начнет разъедать и шины автомобилей. Вот и получается: прошла зима, сошел снег, а вслед за ним — асфальт. Из-за перепадов температуры асфальт расширяется и сужается, образуются трещины. В них попадает вода. В результате использования солей среда в трещинах становится агрессивной. При наезде на микроскопическую трещинку, заполненную водой, из которой влаге деваться некуда, возник Подробнее…
16 марта 2012 года Херсонскую областную администрацию пикетировали рабочие херсонских предприятий: судостроительного и машиностроительного заводов, бывшего хлопчатобумажного комбината и швейной фабрики «Красень». Херсонцев в их борьбе за право на труд поддержали коммунисты.То, что практически все промышленные предприятия Херсона сегодня не работают — не новость. Некоторые — на грани остановки. Первый секретарь Херсонского горкома КПУ Алла Беличенко заявила, что Компартия всегда поддерживала работник Подробнее…
В г. Мелитополе возле горисполкома коммунисты, предприниматели и жители города провели митинг-протест. Горожане возмущены ценовой политикой КП «Ритуал». По словам секретаря Мелитопольского горкома КПУ Виктора Яковенко, КП «Ритуал» стало монополистом на рынке ритуальных услуг, что привело к повышению тарифов. Как отмечали выступающие, по указанию городской власти проводятся беззастенчивые поборы при захоронении за те «услуги», которые КП «Ритуал» не выполняет.Митингующие потребовали от городской власти устранить монополию на рынк Подробнее…
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Экономика
С 1 марта в Алчевске в очередной раз повысили тарифы на водоснабжение и водоотведение. Теперь кубометр Н2О обходится горожанам в 6 гривен. Справедливости ради нужно заметить, что это — едва ли не самый низкий тариф в Луганской области. Однако фракция коммунистов Алчевского городского совета настаивает: он должен быть еще ниже! Стоит лишь воплотить в жизнь наработки учёных и успешный опыт других городов для оптимизации системы водоснабжения города.Ночью вода дешевле Подробнее…
Фракция Компартии Украины требует внести в повестку дня работы Верховной Рады ряд антикризисных законопроектов, ранее поданных фракцией в парламент. Об этом заявил лидер КПУ Петр Симоненко на Согласительном совете, передал корреспондент ГолосUA.По словам Петра Симоненко, фракция коммунистов подготовила ряд законопроектов, которые призваны поднять экономику страны, а также вывести государство из экономического и финансового кризиса.Среди них — такой важный законопроект, как проект закона №10037, об усилении г Подробнее…
У Украины есть средства на повышение социальных стандартов, запланированное Президентом Украины. Такое мнение высказал лидер Компартии Украины председатель парламентской фракции коммунистов Петр Симоненко в комментарии ГолосUA после встречи с главой государства.«Эти деньги не нужно искать, они у нас есть. Их просто надо задействовать и вывести из тени», — подчеркнул Петр Симоненко.Он также заявил, что благодаря работе только Таможенной службы Украины под руководством коммуниста Игоря Калетника бюджет в прошлом году по Подробнее…
На саммите Китай—ЕС в Пекине руководство Старого Света обратилось к коллегам с просьбой наполнить европейский стабилизационный фонд. Средства нужны странам зоны евро как воздух для преодоления финансового кризиса. Мировые СМИ сдержанно и немного отстраненно прокомментировали данный факт, преимущественно сосредоточившись на проблемах товарооборота между Пекином и Брюсселем. Посмотреть правде в глаза и признать то, что социалистическая китайская экономика оказалась эффективнее рыночной буржуазно-лавочной экономики объединенной Европы, эксперты и жур Подробнее…
Об Антикризисной программе Коммунистической партии УкраиныОпубликованная в печати Антикризисная программа разработана в соответствии с решениями 44-го съезда Компартии Украины авторским коллективом под руководством Первого секретаря ЦК КПУ председателя парламентской фракции коммунистов в Верховной Раде Украины П.Н. Симоненко.Основанная на результатах анализа социально-экономического развития Украины, обобщении предложений многих ученых, практических работников из различных отраслей, пар Подробнее…
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Социум
29 марта в Киеве состоялся VI съезд Организации ветеранов Украины, на котором отмечалось и 25-летие ее деятельности.Перед присутствующими с докладом выступил председатель совета ОВУ, народный депутат Украины, член Президиума ЦК Компартии Украины Петр Цыбенко. Он осветил деятельность четырнадцатимиллионной организации за четверть века по защите законных прав, социальным, экономическим, возрастным интересам ее членов, рассказал о работе организации за отчетный период и направлении ее деятельности на будущее.В торжестве приняли участие Президент Украины Вик Подробнее…
Перед самой войной, в 1939 году, газета украинских буржуазных националистов «Наш клич» писала: «Под именем украинского национализма мы привыкли понимать определенную сущность — это общественно-политическое движение, которое существует сегодня во всем мире. В одной стране оно проявляется как фашизм, в другой как гитлеризм, а у нас просто — национализм». В мае сорок пятого спасённый мир ликовал — благодаря героизму Красной Армии и руководимого Коммунистической партией советского Подробнее…
Поэт сочинял стихи. Не за уютным письменным столом, не за современным компьютером, не по дороге к единственной женщине. Он писал их огрызком карандаша на клочке бумаги в одиночной камере американской тюрьмы — «дыре». Но его стихи будто птицы выпорхнули из тюремных застенков, разлетевшись по всему миру. И вот — словно чудо, как материальное подтверждение силы международной солидарности людей доброй воли, лежит на моей ладошке поэтический сборник Героя Республики Куба Антонио Герреро Родригеса «Место заточения Подробнее…
В нашей стране завершились отчетно-выборные собрания в первичных ячейках ветеранов. Состоялись конференции в городах, районах, областях. Избраны делегаты на VI съезд Организации ветеранов Украины.С какими достижениями пришли к этому событию представители старшего поколения, какие проблемы будут обсуждать их посланцы на своем форуме? С этими вопросами редакция газеты «Коммунист» обратилась к председателю Совета Организации ветеранов Украины первому заместителю председателя Комитета Верховной Рады по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов, народному деп Подробнее…
Глумление над пожилыми людьмиЛидеру фракции КПУ в Верховной Раде Петру Николаевичу Симоненко Мы, ветераны труда и дети войны, жители Енакиево и Макеевки Донецкой области, обращаемся к вам как надёжному защитнику прав и интересов рядовых граждан Украины. Подробнее…
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